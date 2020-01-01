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بلدية غزة تقر حزمة خصومات تشجيعية على رسوم الحرف

السبت 07 ديسمبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أقرت بلدية غزة حزمة خصومات تشجيعية على رسوم الحرف السنوية ضمن حملة تشجيعية أطلقتها للتسهيل والتخفيف على أصحاب الحرف والمهن في المدينة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر مارس من العام المقبل 2020 .

وأوضحت البلدية أن الخصومات تشمل؛ خصم نسبة 40 % على رسوم حرفة العام الجديد 2020 في حالة الدفع النقدي لجميع المبالغ المستحقة على الحساب خلال شهر يناير المقبل، وخصم نسبة 30 % على رسوم الحرفة لجميع السنوات بما فيها رسوم الحرفة للعام 2020 في حالة الدفع النقدي لجميع المبالغ المستحقة اعتبارا من 1 / 11 / 2019 وحتى تاريخ 31 / 1 / 2020 .

وبينت أنها تشمل أيضاً؛ خصم نسبة 30 % عن رسم حرفة 2020 للملتزم بتسديد رسوم الحرفة عن جميع السنوات فما قبل 2019 في حالة سدد الرسوم خلال شهر شباط / فبراير المقبل و20 % في حالة سدد الرسوم في شهر آذار / مارس، وخصم نسبة 20 % لجميع السنوات بما فيها العام الجديد 2020 للمسددين خلال شهر شباط / فبراير 2020 .

وأضافت أن الحزمة تشمل أيضاً؛ خصم نسبة 10 % على رسوم الحرفة لجميع السنوات بما فيها رسوم حرفة عام 2020م في حالة الدفع النقدي لجميع المبالغ المستحقة على الحساب خلال شهر مارس من العام 2020 .

ودعت البلدية أصحاب الحرف والمهن للاستفادة من الحملة وتسديد المستحقات التي عليهم  خلال الفترات المذكورة، والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي على الرقم 115 أو الإطلاع على موقع البلدية لمزيداً من المعلومات . 

#بلدية غزة #الحرف

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