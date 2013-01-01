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أتلتيكو مدريد يسجل رقماً سلبياً لم يحدث منذ 83 عاماً

السبت 07 ديسمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يسجل رقماً سلبياً لم يحدث منذ 83 عاماً


وكالات / سما /

يعيش أتلتيكو  مدريد أسوأ موسم في تاريخ النادي منذ فترة طويلة جداً على الصعيد الهجومي، وانعكس ذلك على نتائجه أيضاً سواء على صعيد الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

ويقبع أتلتيكو مدريد في المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 26 نقطة فقط، ومن الممكن أن يتراجع للمركز السابع في حال حقق خيتافي الفوز على إيبار يوم غد الأحد، علماً أن الروخي بلانكوس لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل مرتين وتلقى هزيمة من برشلونة.

وتؤكد الأرقام أن أتلتيكو مدريد يمر بأزمة هجومية غير مسبوقة رغم امتلاكه العديد من المهاجمين في الخط الأمامي، حيث لم يسجل سوى 16 هدفاً فقط، بمعدل هدف واحد في المباراة، وهو ما لم يحدث مع الفريق في نفس الفترة من الموسم منذ 83 عاماً.

ولكي نفهم متى سوء أرقام اتلتيكو مدريد الهجومية، يمكننا إلقاء الضوء على عدد أهداف دييجو كوستا بعد 16 جولة في موسم 2013-2014، حيث سجل وحده حينها 17 هدفاً، أي أكثر مما سجله الفريق بأكمله في الموسم الحالي.

#أتلتيكو مدريد #الهجوم

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