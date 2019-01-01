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الريال يفكر في بيع اللاعبين وليس الشراء بسبب اللعب النظيف

السبت 07 ديسمبر 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الريال يفكر في بيع اللاعبين وليس الشراء بسبب اللعب النظيف


وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً يوضح الخطة التي سيتبعها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل ارتباط النادي بالتعاقد مع العديد من اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يفكر بالوقت الحالي في بيع بعض اللاعبين، أكثر من تفكيره في الشراء، وذلك بهدف بضبط ميزانية النادي بعد الإنفاق الضخم الذي قام به في الصيف المنصرم.

وأنفق ريال مدريد ما يقارب 350 مليون يورو في الصيف من أجل التعاقد مع 6 لاعبين، بينما باع لاعبين بقيمة 150 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن النادي أنفق 200 مليون يورو، وهو أمر لا يتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف التي يرفضها الاتحاد الأوروبي، والتي لا تسمح للأندية أن تزيد المصاريف عن الإيرادات بشكل عام، بالطبع الأمر لا يتعلق بسوق الانتقالات فقط.

وكان ريال مدريد يملك فائضاً مالياً قبل الصيف يسمح له بهذا الحجم الكبير من الإنفاق، وذلك بحكم الإيرادات المهولة التي دخلت على النادي بعد فوزه بثلاثة ألقاب دوري أبطال، ولعدم قيامه بصفقات كبيرة في السنوات الماضية، لكن الفكرة تتلخص في عدم قدرة النادي على الإنفاق بهذا القدر في كل ميركاتو.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن أولوية الريال في الشتاء هي بيع بعض اللاعبين، ويعد إبراهيم دياز وماريانو دياز أكثر لاعبين مرشحين بالرحيل، لكن هذا لا يعني أن النادي لن يبرم أي صفقة إن كان هناك فرص جيدة لذلك، وتم بيع لاعبين آخرين بقيمة عالية مثل جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

وبالنسبة لميزانية ريال مدريد، يمكنه إنفاق 100 مليون يورو كفارق الشراء والبيع في كل ميركاتو وفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، لذلك يسعى النادي لبيع بعض اللاعبين بقيمة 100 مليون، من أجل تعويض مصاريف الصيف الماضي، والدخول بنفس جديد في الميركاتو الصيفي القادم.

#ريال مدريد #اللعب النظيف #اللاعبين #بيع

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