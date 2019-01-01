نصائح للبنات مع دخول مرحلة المراهقة

وكالات / سما /

عندما تنتقل الطفلة لمرحلة المراهقة، فإنها تواجه العديد من العقبات، منها نابع من طبيعة البشر، ومنها ما هو مصدره خارجي من المجتمع، حيث يعتقد الكبار دائماً بأن المراهقين لا يمكنهم تحمّل المسؤولية، ولا يمكنهم تمييز الخطأ من الصواب، وأما بالنسبة للمراهقين فإنهم يعتقدون بأنهم ناضجون بما يكفي لاتخاذ القرارات، وأنهم يمتلكون القدرات التي تؤهلهم للاستقلال بأنفسهم، ولتفادي هذه الصدمات كما يقول محمد فاروق صلاح، خبير تنمية بشرية، سنقدم نصائح للمراهقات الشابات، والتي يمكن الاستفادة منها:



المجاراة



في أغلب الأحيان، تقع الفتيات المراهقات في الخطأ جراء محاولتهن لمجاراة نظيراتهن من الفتيات، في الواقع يتوجب على كل فتاة صد مثل هذه المغريات والتحديات؛ للحفاظ على قيمتهن في المجتمع، حيث إن القيام بتصرفات خاطئة لا يمكنه أن يضيف شيئاً لشخصية الفتاة أو أن يعود بالفوائد عليها، ولكن على العكس تماماً؛ فإنه يضعها في موقف محرج هي وعائلتها، وكما تبقى وصمة عار لفترات طويلة.



الملابس



إن نظرة الفتيات للملابس مختلفة تماماً في سن المراهقة، حيث تحاول أغلب الفتيات ارتداء الملابس التي تجعلها كعارضة الأزياء، الأمر الذي يجعلهن يظهرن بمظهر غير لائق، ولكن المطلوب منها الظهور بمظهر يليق بها، ويظهر جمالها، حتى لو كان باستخدام أبسط الملابس.



الأطعمة



إن الوزن الزائد كابوس يلاحق جميع الفتيات في جميع الأعمار، ولذلك تحاول الفتيات المراهقات تجنب هذا الأمر في وقت مبكر، ولكن تتبع أغلب الفتيات الطريق الخاطئ، حيث تقوم دائماً باختيار الأطعمة المخصصة لحميات تخسيس الوزن؛ وذلك لاعتقادهن بأن هذه الأطعمة يمكن الاستفادة منها دون اكتساب الوزن الزائد، في الواقع لا تحتوي هذه الأطعمة إلا على المواد الكيميائية الضارة والخالية من العناصر الغذائية الأساسية والمهمة، وبالتالي يتوجب على الفتيات أن يقمن باختيار الأطعمة الطبيعية والطازجة، التي يمكنها أن تزود أجسامهن بالعناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، والجدير بالذكر بأن جسم الفتاة المراهقة لم يكتمل، ويحتاج لهذه العناصر بشكل مستمر لتجنب الأمراض ولبناء الجسم على أكمل صورة.



البشرة



من المعروف أن بمرحلة الشباب، تمر البشرة في العديد من التقلبات، وكذلك الجسد، حيث يحدث تغير في هرمونات الجسم، وهذا يظهر على شكل حب الشباب، إن التصرف التقليدي التي تقوم به الفتيات هو إخفاء هذه البثور؛ باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج، في الواقع إن استخدام هذه المواد الكيميائية في سن مبكرة قد يعرّض البشر للتلف والأمراض المبكرة، وعلى الرغم من أن موضوع حب الشباب أمر مزعج للجميع، ولكن يتوجب على الفتيات الاقتناع بأن البشرة سوف تقوم بعلاج نفسها؛ عندما يحين الوقت دون الحاجة لكل هذه المستحضرات، وكما يمكن التوجه للطرق الطبيعية لمحاربة هذه البثور إن تطلب الأمر.