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الكنزات الطويلة موضة شتاء 2020

السبت 07 ديسمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنزات الطويلة موضة شتاء 2020


وكالات / سما /

في الطقس البارد ليس هناك أفضل من الكنزات الصوفية للاحتماء من البرد، لذلك هي قطعة أساسية لا تختفي من الموضة، وربما لا تخضع للتغييرات الموسمية.


هذا لا يعني أن تعتمد المرأة الكنزات نفسها، الباقية في خزانتها منذ سنوات، بل عليكِ ابتباع الجديد، سواء بالنسبة للتصميمات، الألوان وحتى الزخارف والطبعات التي تزين الكنزات كل شتاء.


إذا كانت الكنزات الكلاسيكية لا تروق لكِ، يمكنكِ اعتماد الكنزات الطويلة التي تشبه الفساتين، صحيح أنها ليست موضة مستحدثة، لكنها عادت بستايل أنيق وعصري، سواء من حيث الألوان أو التصميمات.

#الكنزات #الشتاء #موضة

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