  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

عودة منتخب الشباب إلى أرض الوطن

السبت 07 ديسمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة منتخب الشباب إلى أرض الوطن


رام الله / سما /

عاد المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب إلى أرض الوطن بعد أن أنهى مشاركته في تصفيات آسيا لكرة القدم، واحتل المركز الثالث في المجوعة الأولى برصيد 7 نقاط، والتي أقيمت تصفياتها في دولة عمان وضمت منتخبات العراق، الكويت، عمان، باكستان، وفلسطين.

ولعب منتخبنا أربع مباريات، فاز في المباراة الأولى على المنتخب العماني، وفاز في الثانية أمام المنتخب الباكستاني، وخسر مباراته الثالثة أمام العراق، وتعادل في مباراته الأخيرة مع الكويت، مما فتح المجال أمام المنتخب العراقي للتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

وقد أثنى الدكتور سبع كوكش رئيس البعثة الفلسطينية على ما قدمه منتخبنا في التصفيات وقال:" المنتخب ضم عناصر واعدة ينتظرها مستقبل جيد في عالم كرة القدم الفلسطينية، وقد اشاد الجميع بأداء منتخبنا وأثنوا عليه".

وعبر كوكش عن شكره وتقديره إلى جميع من وقف إلى جانب المنتخب الفلسطيني، وخص بالذكر اللواء جبريل الرجوب الذي وفر كافة الإمكانات للوصول إلى النتائج التي حققها الفريق وبقي على اتصال مستمر مع البعثة حلال فترة وجودها في عمان وشكر ايضاً الطاقمين الفني والإداري وكافة اللاعبين على الانضباط والالتزام الذي أبدوه طيلة المشاركة الفلسطينية، وأثنى على دور الاتحاد العماني وما وفره من حسن استقبال وضيافة للمنتخب الفلسطيني. وعلى دور السفارة الفلسطينية و السفير تيسير جردات وشركة الهلال العمانية وشركة نصار نصار على ما قدموه للمنتخب .

#منتخب الشباب

الأكثر قراءة اليوم

سعودي يقتل ويصيب 10 جنود امريكيين في قاعدة عسكرية في فلوريدا

الرئيس: صفقة العصر تطبق قطعة قطعة ولن نسمح للمستشفى الأمريكي بغزة وغيره من المشاريع بأن تمر

تعقيبا على تلميحات بقرب التوصل لهدنة طويلة الامد.. جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

"خسارة على الأموال"..بينيت للاتحاد الاوروبي: سنهدم أي بناء فلسطيني ممول منكم في المناطق C

37 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

صور : الكاراتيه في غزة ليس حكرًا على الرجال

ازمة تشكيل الحكومة.. "نتنياهو" يقدم عرض الفرصة الأخيرة لتفادي انتخابات ثالثة

الأخبار الرئيسية

شعبية

الشعبية: نرفض أي هدنة طويلة الأمد و أي مساعدة أمريكية بما فيها المستشفى الأمريكي

جريمة

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة دفنها والدها وهي على قيد الحياة

التقاط-2

الاحتلال : ”أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”و سفن وطائرات و آلاف العناصر شاركوا في اغتياله

نخالة

صحيفة : مصر تريد تعهدات من "الجهاد" بالتزام اتفاقات التهدئة

منافس نتنياهو.. يميني يدعو لحكم ذاتي فلسطيني واجتياح غزة