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صورة.. بيع موزة بـ120 ألف دولار

السبت 07 ديسمبر 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. بيع موزة بـ120 ألف دولار


وكالات / سما /

بيعت نسختان من عمل فني عبارة عن قطعة موز مثبتة على الحائط بمبلغ 120 ألف دولار، خلال عرضهما في معرض "آرت بازل" بمدينة ميامي الأمريكية هذا الأسبوع.

ويعود العمل الفني الذي حمل اسم "Comedian" للنحات الإيطالي مارويتسيو كاتيلان، الذي صمم المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر في بريطانيا خلال وقت سابق من هذا العام.

ويقول المنظمون في المعرض وفقا لموقع "نيويورك بوست" إن رجلا وامرأة فرنسيين ابتاعا العمل الفني، لقاء 120 ألف دولار لكل واحدة منهما، فيما تم رفع سعر النسخة الثالثة لنحو 150 ألف دولار.

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ووفقا لموقع "آرت نت" فإن الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان اشترى موزة من سوبرماركت، وعلقها بشريط لاصق على الحائط في معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة لأول مرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مؤسس المعرض، إيمانيويل بيروتين، إن الموزة تمثل "التجارة العالمية والدخول المزدوج، ونوعا من الفكاهة"، كما لفت إلى أن الفنان، يحول الأشياء إلى "مراكب بطابع مبهج وناقد".

#موزة

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