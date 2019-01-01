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الأوقاف تُعلن عن صرف مساعدة مالية لـ1300 متطوع بغزة

السبت 07 ديسمبر 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تُعلن عن صرف مساعدة مالية لـ1300 متطوع بغزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة عن صرف مساعدة مالية خلال الأيام القادمة لنحو 1300 متطوع يعملون لديها في المساجد من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة.

وأكدت الوزارة في بيان أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لمرة واحدة لكل متطوع، ممن ليس لهم أي دخل آخر.

وأوضحت أن المساعدة جاءت من باب التخفيف من معاناة المتطوعين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وقالت الوزارة: "سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عبر موقعنا عن آليات صرف المساعدة للأخوة المتطوعين"

وبينت أن هذه المساعدة جاءت عقب الجهود التي بذلتها والاتصالات واللقاءات التي عقدتها مع عديد الجهات والشخصيات الرسمية والوطنية للبحث عن حل لقضية المتطوعين.

وعبرت الأوقاف عن جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات التي كان لها دور في تقديم هذه المساعدة في إطار التخفيف من معاناة فئة المتطوعين.

وشددت على أنها ستواصل وستبذل قصارى جهودها مع كافة الأطراف من أجل حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كشفت قبل عدة أيام أن لديها قرابة 1700 متطوع يعملون في مساجد قطاع غزة منهم خطباء ووعاظ ومحفظين وأئمة، وأذنة، ولا يتقاضون أية رواتب.

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