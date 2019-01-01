بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاحد

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، ليوم غد الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلة الأولى (جوازات مصرية) حتى الحافلة الرابعة من كشف (12/4).

وطلبت من المسافرين التوجه صباح غد الساعة 6:30 صباحاً للصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كذلك دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (12/5): هنا |||