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قلقيلية: إطلاق حملة لجمع التبرعات لصالح مرضى السرطان

السبت 07 ديسمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

أطلقت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، حملة لجمع التبرعات لصالح مرضى السرطان والأمراض المزمنة والأسر المعوزة، بمبادرة من فريق الأمل، والشراكة مع جمعية قلقيلية النسائية.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة "أهمية الحملة للمساهمة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، والتعزيز من الروابط الاجتماعية، وتحقيق الدعم النفسي للمواطنين".

ودعا كافة المؤسسات والجهات في المحافظة، للتبرع والمشاركة في الحملة التي ستستمر لغاية الخميس المقبل.

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، أنه تم تشكيل لجنة للبدء بالخطوات العملية لجمع التبرعات، حيث ستجوب قرى وبلدات المحافظة، لجمع التبرعات من المواطنين وأهل الخير، مضيفا ان هذه الحملة لم تكن الاولى ولن تكون الأخيرة.

بدوره، ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة قلقيلية طارق شاور الحملة والقائمين عليها، لما لها دور في تحقيق أهدافها الإنسانية، لدعم مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم جراء رحلة علاجهم.

#مرضى السرطان #قلقيلية #التبرعات

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