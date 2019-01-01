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تعرف على خصائص الأسبيرين المضادة للسرطان

السبت 07 ديسمبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على خصائص الأسبيرين المضادة للسرطان


وكالات / سما /

اكتشف باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن جرعات صغيرة من الأسبيرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على السرطان.

ويفيد موقع JAMA Network، بأن الباحثين درسوا بيانات تخص 140 ألف مواطن أمريكي جمعوها خلال 12.5 سنة، واكتشفوا أن الذين يتعاطون الأسبيرين من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع كانت نسبة الوفيات بينهم بعد إصابتهم بسرطان البروستات، أو القولون ،أو المستقيم، أو الرئة، أو المبيض أقل من الذين لم يستخدموه في العلاج.

ولكن وفقا للباحثين هذا الأمر لوحظ فقط لدى الأشخاص الذين كان وزنهم طبيعيا، حيث لم يلاحظ هذا لدى الذين يعانون من نقص أو زيادة في الوزن.

واعترف الباحثون أيضا بضرورة إجراء بحوث جديدة من أجل اكتشاف العلاقة بين حجم جرعة الأسبيرين ومؤشر كتلة الجسم وفعالية هذا الدواء في منع الإصابة بالسرطان.

ويذكر أن العلماء بدأوا من جديد يهتمون بالأسبيرين وغيره من الأدوية التي أساسها حمض الساليسيليك، التي كما بينت التجارب لها خصائص قوية مضادة للسرطان. ووفقا للخبراء والأطباء، يتمكن الأسبيرين من زيادة فعالية العلاج المناعي، ومكافحة سرطان الدم والقولون وأورام عديدة أخرى، ما يزيد فرص البقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي بنسبة 15-20%.

ولكن من جانب آخر تمنع العديد من الجهات المسؤولة بما فيها إدارة الأغذية والعقاقير FDA في الولايات المتحدة، استخدام الأسبيرين لأنه قد يسبب نزيفا دمويا وجلطة دماغية ويفاقم التقرحات، لأن من خصائصه إذابة الجلطات الدموية في الأوعية الدموية في الدماغ والأمعاء.

#الأسبيرين #السرطان #الدماغ

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