جدول الأسبوع الأول لدوري السلة

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في المحافظات الجنوبية الخميس, قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد 2019-2020.

وحضر القرعة محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وخليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، وعبد الرحيم مهنا ومحمد أبو عيسى عضوي الاتحاد، ومندوبو الأندية المشاركة.

ويشارك في البطولة, التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على صالات الوزارات والأندية، 11 فريقا.

وفيما يلي جدول الأسبوع الأول من دوري السلة:

1- خدمات دير البلح - غزة الرياضي.

2- خدمات جباليا - شباب البريج.

3- بيت حانون الأهلي - شباب المغازي.

4- خدمات البريج - خدمات المغازي.

5- خدمات رفح - جمعية الشبان المسيحية.

6- خدمات خانيونس - B.