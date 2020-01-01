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أربع مباريات في الدور التمهيدي الثاني كأس غزة

السبت 07 ديسمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربع مباريات في الدور التمهيدي الثاني كأس غزة


غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي الثاني من كأس غزة 2020 "بطولة الراحل أحمد القدوة، التي ستشهد إقامة أربع مباريات اليوم، حيث تتأهل الفرق الفائزة للدور الـ32 لتنضم لفرق الدرجتين الممتازة والأولى.

ويلتقي المشتل نظيره اليرموك على ملعب فلسطين، حيث يتطلع المشتل لاجتياز عقبة اليرموك بعد فوزه في الدور التمهيدي الأول على الرضوان بركلات الترجيح، فيما جاء تأهل اليرموك للدور الثاني بناء على القرعة.

ويلتقي خدمات دير البلح جاره المصدر على ملعب الدرة، والتي يسعى من خلالها الفريقان لحصد بطاقة الصعود للدور الـ32، خاصة بعد الفوز المثير للمصدر في الدور الأول على الأمل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما وضعت القرعة خدمات الدير في الدور التمهيدي الثاني مباشرة.

وعلى ملعب النصيرات يلتقي الشافعي نظيره فلسطين، حيث تأهل فلسطين لهذا الدور على حساب حطين بفوزه عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبدوره يواجه اتحاد دير البلح فريق الاستقلال على ملعب خانيونس البلدي، وكان اتحاد الدير حقق الفوز في الدور الماضي على الرباط بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

#كأس غزة #مباريات

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