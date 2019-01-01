لامبارد يوضح موقف تشيلسي من إبرام صفقات شتوية

وكالات / سما /

أعرب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بقرار المحكمة الرياضية الدولية، بتقليص فترة إيقافه من التعاقدات، حيث أصبح النادي قادراً على ضم لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يُبرم تشيلسي أي صفقة خلال الصيف الماضي، حيث بدأ النادي الموسم بقيادة فرانك لامبارد، دون شراء لاعبين جدد، لتتم الاستعانة بمجموعة من اللاعبين الشبان الذين كانوا معارين لأندية أخرى، وهو ما ساهم في بروز بعض الأسماء الجديدة.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: “النادي كان يعمل منذ فترة للوصول إلى هذه النتيجة (رفع الحظر)، وهذه أخبار إيجابية بالنسبة لنا بكل تأكيد.. تقليص العقوبة يفتح الباب أمامنا لدخول سوق الانتقالات، لذا أنا سعيد على المستوى الكروي”.

وتابع: “سنقرر خلال الفترة المقبلة ما إذا كنا بحاجة لإبرام صفقات جديدة في يناير، ومدى احتياجاتنا، نظراً لإنفاق الأندية المنافسة 100 مليون وربما 150 مليون جنيه إسترليني، بينما لم تسنح لنا الفرصة لذلك، خاصة بعدما فقدنا إدين هازارد وثنائياً هجومياً”.

وواصل: “على اللاعبين الجدد الذين سينضمون إلينا، أن يخدموا هوية الفريق وطريقة اللعب التي نقدمها حتى نحافظ على توازن التشكيلة، لا يجب أن نندفع لمجرد الإنفاق، يجب أن نواصل السير في الاتجاه الصحيح، تشيلسي اسم عظيم ويحب أن يستقدم اللاعبين الأفضل”.

واختتم بالقول: “أي تحرك في الميركاتو سيكون لرفع جودة الفريق وتطويره، لكن إن كنت تظن (يخاطب الصحفي) أن الشباب أمثال أبراهام وماونت وجيمس وتوموري سيتأثّرون بذلك فأنت مخطئ”.