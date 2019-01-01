إنتر يتعثر أمام روما ويمنح يوفنتوس فرصة الانقضاض على الصدارة

وكالات / سما /

تعثر إنتر ميلان أمام ضيفه روما، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الجمعة، لتنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في افتتاحية منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.



ورفع إنتر رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الأول، وبات مهددًا بخسارة الصدارة حال فاز يوفنتوس بمباراته غدًا، فيما رفع روما رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الرابع.



إنتر ميلان بدأ اللقاء بالطريقة المعتادة لكونتي "3-5-2" دون تغييرات في اللاعبين، فيما اعتمد باولو فونسيكا، مدرب روما، على طريقة "4-2-3-1"، وشهدت تغييرات بسيطة بعدما اعتمد فونسيكا على نيكولو زانيولو في مركز المهاجم الوهمي، في ظل جلوس دجيكو على مقاعد البدلاء بسبب شعوره بالمرض قبل المباراة بأيام.



الشوط الأول



الدقيقة السابعة كانت بداية المباراة الفعلية بعدما دخل إنتر في أجواء المباراة، بعد خطأ فادح من جوردان فيرتو الذي مرر كرة بالخطأ ليحصل عليها لوكاكو ويسدد كرة يسارية قوية، تألق أمامها حارس روما ميرانتي.



وعاد إنتر بفرصة جديدة بعد دقيقة واحدة من فرصة لوكاكو، بعدما فشل 3 لاعبين من إنتر في تحويل الكرة بالشباك بعد ركلة حرة نفذت داخل المنطقة، إلا أن راية التسلل كانت حاضرة رغم ذلك.



وأجرى روما أولى التبديلات في الدقيقة 16، بخروج سانتون الذي تعرض لإصابة عضلية، فيما حل ليوناردو سبينازولا مكانه في تشكيلة ذئاب العاصمة.



وجاءت أولى فرص روما بالدقيقة 19، بعدما سنحت الفرصة أمام زانيولو، الذي استلم الكرة داخل المنطقة وسدد بقدمه اليسرى تصويبة تصدى لها هاندانوفيتش على مرتين.



وكاد لاوتارو أن يخطف هدفًا للإنتر، بعد هجمة سريعة وصلت إلى لاوتارو ليمررها إلى بورخا فاليرو داخل المنطقة، وبدوره أعادها بورخا إلى لاوتارو الذي سدد مباشرة كرة مرت بجوار مرمى ميرانتي.



أهدر فيتشينو فرصة رائعة للتسجيل بالدقيقة 41، بعد خطأ بيروتي ليفقد الكرة بعد ضغط فيتشينو، ويتوغل ماتياس ويحاول تمرير الكرة بدلاً من تسديدتها ليضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف التقدم.



وواصل لاعبي إنتر الرعونة أمام مرمى روما، فوسط أخطاء حارس ولاعبي روما في التمرير والخرج بالكرة من أمام منطقة جزاءهم، حصل لوكاكو على الكرة ومررها إلى بروزوفيتش الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة علت العارضة.



إنتر بدوره تلقى ضربة بإصابة كاندريفا قبل نهاية الشوط الأول، ليستبدل ويحل محله فالنتينو لازارو.



الشوط الثاني



ومع بداية الشوط الثاني، بالدقيقة 48، واصل ميرانتي تألقه وحرم إنتر من هدف أول بعد عدة لمسات مميزة بين لاعبي النيراتزوري انتهت بتمريرة إلى فيتشينو الذي سدد الكرة في المرمى وأبعدها ميرانتي عن مرماه.



واقترب إنتر أكثر من مرمى إنتر، ففي الدقيقة 65، سدد كريستيانو بيراجي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لميرانتي.



وبالدقيقة 68، أثيرت حالة من الجدل بعد مطالبة فريق إنتر بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد سبينازولا داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء أشار باستكمال اللعب.



وفي أخطر فرص اللقاء، بالدقيقة 87، أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة محققة بعد عرضية فيتشينو، فشل لاوتارو في وضعها بالشباك، لينجح ميرانتي في الإمساك بها.