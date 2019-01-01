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إبراهيموفيتش يواصل "حربه" على رونالدو!

السبت 07 ديسمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يواصل "حربه" على رونالدو!


وكالات / سما /

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، من خلال البرازيلي "الظاهرة" رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن في وقت سابق عن عودته للدوري الإيطالي في الفترة المقبلة، مع فريق يريد استعادة تاريخه، إذ تؤكد التقارير أن النادي المقصود هو ميلان.

وسُئل اللاعب السويدي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية, عما إذا كان سيجد رونالدو الحقيقي في الدوري الإيطالي، فأجاب: "لا، رونالدو الحقيقي هو اللاعب البرازيلي"، في إشارة إلى الظاهرة.

وأضاف: "كريستيانو ليس موهبة طبيعية، لكنه نتاج كثير من العمل الشاق, واللعب مع يوفنتوس ليس تحديا كما يدعي".

وتابع: "هذا الفريق نجح في الفوز بالدوري الإيطالي لـ7 سنوات متتالية، لكن التحدي الحقيقي أن تذهب إلى هذا الفريق وهو يلعب في دوري الدرجة الثانية".

يشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يحاول فيها إبراهيموفيتش استفزاز رونالدو بتصريحاته، إذ سبق أن استفزه في أكثر من مناسبة.

#زلاتان إبراهيموفيتش #كريستيانو رونالدو

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