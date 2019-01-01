ميسي أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر

وكالات / سما /

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الذي قاد فيه الفريق الكتالوني لاحتلال صدارة الليغا.

وخلال الشهر الماضي، سجل ميسي 4 أهداف للبارسا، أحدها في مواجهة ليفانتي وثلاثية "هاتريك" أمام سيلتا فيغو، وأسهم في إحراز هدف خامس بتمريرة منه أسكنها الأوروغوياني لويس سواريز في مباراة ليغانيس.

وسيتسلم "البرغوث" جائزة أفضل لاعب في الليغا أمام مشجعي "البلوغرانا" على ملعب "كامب نو" في 21 ديسمبر الجاري، قبيل انطلاق مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، وفقا لما أفادت به رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس.

وكان الكاميروني كارل توكو إكامبي مهاجم فياريال قد نال لقب أفضل لاعب في الليغا الإسبانية في أكتوبر الماضي.

يذكر أن ميسي حصل الإثنين الماضي، على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ فوزا بها.