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الإعلام الأمريكي: منفذ إطلاق النار بفلوريدا عسكري سعودي

السبت 07 ديسمبر 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الأمريكي: منفذ إطلاق النار بفلوريدا عسكري سعودي


وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف الجيش الأمريكي بقاعدة "بينساكولا" العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا.

وقتل أربعة أشخاص، الجمعة، في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية، في ولاية فلوريدا، بينهم مطلق النار، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المسلّح الذي قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب سبعة بجروح، في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية، عسكري سعودي.

وأفادت شبكة "سي أن أن" بأن مطلق النار الذي هاجم صفا عسكريا في القاعدة الجوية كان عنصرا في الجيش السعودي يتلقى التدريب في المنشأة.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.


ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادرها، أن المتهم "هو محمد سعيد الشمراني".

وقال محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص لأنه مواطن أجنبي، وجزء من سلاح الجو السعودي ويتدرب هنا على أرضنا وكيف يمكن أن يفعل ذلك".

وتابع: "أحد الأمور التي تحدثت (مع الرئيس دونالد ترامب) عنها، هو أنه نظرا لأنه مواطن أجنبي... ينبغي على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة للضحايا".

وأضاف: "أعتقد أنهم (السعوديون) سيكونون مدينين، لأن الفاعل واحد من رعاياهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم على القاعدة المذكورة، الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

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