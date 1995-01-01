الاحتلال : ”أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”و سفن وطائرات و آلاف العناصر شاركوا في اغتياله

ترجمة محمد ابو علان

نقلت الفضائية 13 العبرية انه في الساعة التاسعة والربع من مساء الأحد القادم، ستعرض الفضائية 13 العبرية الحلقة الثالثة من أصل خمس حلقات عن ابرز خمس عمليات اغتيال نفذتها المخابرات الإسرائيلية.

الحلقة الثالثة ستكون عن عملية اغتيال خليل الوزير “أبو جهاد”، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية إبان اغتياله في16 نيسان 1988في تونس، المحلل العسكري للفضائية 13 العبرية، مُعد الحلقة وصف العملية، بأكبر عملية اغتيال نفذتها “إسرائيل”، عملية شارك في آلاف العناصر من الأجهزة العسكرية الإسرائيلية، وشارك فيها أيضاً سفن وطائرات إسرائيلية.

في ما عرض في التقديم للحلقة الثالثة جاء، سلاح الجو، سلاح البحرية، جهاز الموساد، مئات الأشخاص، عملية كوماندو، خلالها وجه سؤال لضابط إسرائيلي كبير على علاقة بتنفيذ العملية، استخدمتم كل هذا العدد من القوات، واستخدمتم السفن والطائرات لاغتيال شخص واحد؟، فرد الضابط الإسرائيلي ” أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”.

المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دفيد اعتبر عملية اغتيال أبو جهاد عملية انتقامية إسرائيلية بسبب حالة الإحباط من الفشل في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عامها الثاني.

الجدير ذكره أن الحلقة الأولى كانت عن عملية اغتيال المهندس يحيى عياش في قطاع غزة في 5 كانون ثاني 1995 ، الأب الروحي للعمليات الانتحارية كما يصفه الإسرائيليون.

والحلقة الثانية كانت عن المحاولة الفاشلة في العام 1997 في عمان لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك خالد مشعل، عملية اغتيال بعد فشلها أجبرت دولة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين.