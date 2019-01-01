استنفار إسرائيلي بعد تحليق جسم مشبوه قرب حدود شمال غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، عن استنفار طائراته العسكرية في سماء المنطقة الشمالية لحدود قطاع غزة.

وبحسب قناة "13 العبرية"، فإن جسم مشبوه اقترب من الحدود الشمالية لقطاع غزة مشيرةً إلى أن طائرات مروحية وحربية حلقت للكشف عن الهدف الذي تم رصده سابقًا.

وأشارت إلى أن الطائرات عادت لقواعدها، لكن لا زالت عملية الاستنفار قائمةً خشيةً من أي حدث.

ولفتت إلى أن هذا الأسبوع الرابع على التوالي الذي تقع فيه أحداث مماثلة كل يوم سبت، وسط الحديث عن حوامات فلسطينية صغيرة تحلق قرب الحدود ثم تختفي.