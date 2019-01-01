البوليتكنك والمواصفات والمقاييس يبحثان آفاق التعاون المشترك

الخليل / سما /

استقبلت كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين، وفداً من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك.

واستقبل الوفد عميد كلية المهن التطبيقية د. محمد ابو طه، ومدير دائرة الاستشارات الفنية والمواصفات م. عماد دويك، ورئيس دائرة المهن الهندسية الميكانيكية والكهربائية م. زيدان طه، و مديرة مختبر فحص الحجر م. صفاء سدر، وضم الوفد مدير مكتب المؤسسة في الخليل م. هيثم ابو ريان، و رئيس قسم الإنشاءات م. بهاء ابو عيد، والفني عدي الصاحب، وبحضور م. تامر الاطرش ممثلاً عن شركة ايتونج للصناعات الانشائية.

ورحب عميد كلية المهن التطبيقية د.محمد ابو طه بالحضور، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين جامعة بوليتكنك فلسطين ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني.

واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين، مع أخذ كافة المستجدات الهيكلية عند الطرفين بعين الاعتبار.

وتباحث الطرفان في إمكانية تنفيذ فحوصات مطابقة المواصفة المعتمدة من قبل مختبرات جامعة بوليتكنك فلسطين، واتفقا على مراجعة المواصفة الخاصة بالمواد الاسمنتية اللاصقة.

من جهتها ابدت شركة ايتونج للصناعات الانشائية استعدادها الأولى لتوريد المعدات اللازمة للمختبرات في الجامعة، وبما يمكنها من تنفيذ فحوصات المطابقة للمنتجات الخاصة بها.

يذكر بأن مختبر فحص الحجر في كلية المهن التطبيقية قد نفذ فحصي الالتصاق والشد على أحد منتجات شركة ايتونج للصناعات الانشائية، مقدماً نتائج متفوقة على المنتجات المتداولة بالأسواق الفلسطينية.