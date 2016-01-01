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واشنطن : ينبغي النظر في قضية كل مستوطنة إسرائيلية على حدة

السبت 07 ديسمبر 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ينبغي النظر في قضية كل مستوطنة إسرائيلية على حدة


القدس المحتلة / سما /

اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أنه ينبغي النظر في قضية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل لكل مستوطنة على حدة.

وقالت كيلي في معرض إجابتها عن سؤال بشأن قرار مجلس الأمن 2334 الطاعن بشرعية المستوطنات: "ينبغي النظر في قضية المستوطنات، في كل حالة على حدة، لتحديد ما إذا كانت قانونية أم غير قانونية... من المهم بالنسبة لنا أن تكون هناك عملية سلام بمشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافت: "أعارض بشدة الهجوم على إسرائيل في مجلس الأمن أو في أي محفل آخر... سأستغل كل فرصة للتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأنني أؤيد إسرائيل".

وتابعت: "نواصل الحوار، والمناقشة المفتوحة حول قضية إسرائيل والفلسطينيين، حيث أننا نشعر بالقلق إزاء مصير اللاجئين الفلسطينيين... من المهم للغاية أن يتم الحوار، لكن في الوقت نفسه ليس من جانب واحد كما كان حتى الآن".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في 18 نوفمبر الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي.

وفي ديسمبر 2016، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

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