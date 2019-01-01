هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في القدس

بغداد /سما/

أعرب عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية خليل الطيار، عن إدانته لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على معدات التصوير وأجهزة البث، اليوم الجمعة.

وقال الطيار في رسالة بهذا الخصوص، "باسمي وباسم كافة زملائي أعضاء مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق، ندين وبشدة قيام سلطات الاحتلال باعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في القدس".

وأضاف أن هذا الإجراء "يندرج ضمن الممارسات القمعية لسلطة الاحتلال لتقييد حرية التعبير والإضرار بعمل الصحفيين، ونسجل تضامننا مع الأشقاء الإعلاميين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم".