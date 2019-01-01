اتحاد المصورين العرب يدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين خلال تأديته عمله بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أدان اتحاد المصورين العرب فرع فلسطين، ممثلاً برئيسه عوض عوض، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين أثناء عمله بمدينة القدس المحتلة.

وأكد اتحاد المصورين العرب فرع فلسطين، في بيان له، أن استمرار الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الصحفيين الفلسطينيين عن القيام بواجباتهم في فضح جرائمه بحق شعبنا الأعزل.

وثمن الاتحاد دور الصحفيين الفلسطينيين البطولي في مواصلة رسالتهم الوطنية رغم التهديدات والملاحقات والقتل المتعمد الذي تمارسه قوات الاحتلال.

وقال عوض إن إجراءات الاحتلال المتواصلة والتي تحارب الوجود الرسمي الفلسطيني هي محاولة لإخضاع تلك المؤسسات لسلطات الاحتلال، وإننا اليوم أمام تحدي وجودي في مدينة القدس، يستهدف انهاء وجود المؤسسات الفلسطينية الرسمية وما تقدمه من خدمات للمقدسيين، وإن مرحلة أسرلة المؤسسات عبر اغلاقها أو محاربتها ماليا يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا أكثر جدية."

من جهته قال الناطق الإعلامي لاتحاد المصورين العرب أحمد جلاجل إن "مساعي الاحتلال لشطب الهوية الفلسطينية الإسلامية لمدينة القدس ستبوء بالفشل، لأن أهلها سيظلون يرفعون هويتهم الفلسطينية عاليا، وهذا الكفاح المتواصل الذي يقوم به المقدسيون ضد الاحتلال وإجراءاته بدءا من رفض الهوية الإسرائيلية مرورا بمواصلة الدفاع عن المقدسات يحتاج لدعم من جميع الأحرار في العالم".