  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سعودي يقتل ويصيب 10 جنود امريكيين في قاعدة عسكرية في فلوريدا

الجمعة 06 ديسمبر 2019 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعودي يقتل ويصيب 10 جنود امريكيين في قاعدة عسكرية في فلوريدا


واشنطن/وكالات/

قال مسؤولون  عسكريون، إن المشتبه في تورطه في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، سعودي الجنسية، مشيرين إلى أنه كان يتلقى تدريبا في قاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا.

ويبحث المحققون ما إذا كان الحادث مرتبطًا بأي نشاط إرهابي، في الوقت الذي قالت فيه مصادر على صلة بالتحقيقات إنه من المبكر تحديد ذلك.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق النار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضًا. 

4 قتلى بينهم المهاجم و7 إصابات في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية للبحرية الأمريكية في فلوريدا

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، الجمعة، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته. 

من جانبه، أكد المتحدث باسم البحرية الأمريكية مقتل شخصين في الحادث بالإضافة إلى مطلق الرصاص، مشيرًا إلى أن قاعدة بينساكولا في فلوريدا لاتزال مغلقة، على خلفية حادث إطلاق الرصاص، في الوقت الذي توفي فيه أحد المصابين متأثرًا بجراحه. 

وأضاف متحدث البحرية الأمريكية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

الأكثر قراءة اليوم

معلومات إسرائيلية جديدة عن عملية الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي فشلت في خانيونس

نتنياهو: اتصالات مع حماس لهدنة طويلة الامد في قطاع غزة

لهذا السبب .. النرويج تهدد بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

مصدر : اجتماع ثلاثي لحماس والجهاد مع عباس كامل

فيديو : المطبّع المُتصهين سعود يستضيف إسرائيليين في منزله بالسعودية

كوخافي : "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس

تعقيبا على تلميحات بقرب التوصل لهدنة طويلة الامد.. جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

الأخبار الرئيسية

الرئيس: صفقة العصر تطبق قطعة قطعة ولن نسمح للمستشفى الأمريكي بغزة وغيره من المشاريع بأن تمر

صحيفة عبرية تكشف سبب تجميد اسرائيل قرارها بمنع تحويل عملة الشيقل للعملات الصعبة

حماس تحذر قادة الاحتلال وتؤكد قرار كسر الحصار عن قطاع غزة لا رجعة عنه

37 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

تعقيبا على تلميحات بقرب التوصل لهدنة طويلة الامد.. جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً