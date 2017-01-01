وزير الخارجية القطري: مباحثات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية

الدوحة /سما/

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مباحثات مع السعودية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن مطالب الرياض الـ13 لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.

ووصف الوزير القطري حسبما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية، مطالب السعودية بأنها "تعجيزية"، مضيفا أن "السياسة المستقلة" وشؤون قطر الداخلية لن تكون محل التفاوض مع أي طرف.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت عن قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، واتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضدها، وطرحت 13 مطلبا لعودة العلاقات مع الدوحة، التي رفضت تلك المطالب.

وقبل أيام تلقى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض وجهها له الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما تحدث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الذي تتوسط بلاده بين دول المقاطعة والدوحة، عن مؤشرات إيجابية لطي صفحة الخلاف الخليجي.