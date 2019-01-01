  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

الجمعة 06 ديسمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين


القاهرة /سما/

دعت جامعة الدول العربية، جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية العربية والدولية بضرورة دعمها وتضامنها مع إعلامي وصحافي فلسطين، في ظل ما يتعرضون له من إستهداف مباشر ومركز، من قمع وتنكيل علي أيدي سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن الاعتداءات الممنهجة للصحفيين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن ما تعرض له تلفزيون فلسطين اليوم هو في إطار الحرب الشرسة الإسرائيلية التي تستهدف القدس والاستمرار في مخططات التهويد والتهجير وتدنيس المقدسات.

وأشار أبو علي إلى الاستمرار في استهداف المؤسسات الوطنية المقدسية ومحاولات تقويض صمود المقدسيين ودفاعهم وتصديهم البطولي للمخططات والاعتداءات الاسرائيلية، مبينا أن سلطات الاحتلال أقدمت اليوم على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالمدينة، وهو الصوت الوطني المعبر عن الإرادة والهوية الفلسطينية، وعن استمرار الصمود والمقاومة وتجسيد الحقوق الوطنية.

وأوضح أن هذا الاستهداف يأتي في محاولة من سلطات الاحتلال لالغاء وجود هذه المؤسسات، والتعتيم على ما تنفذه من مشاريع وترتكبه من جرائم بحق القدس والمقدسات بحق المواطنين والمؤسسات.

وأدان أبو علي بأشد العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية وما ارتكبته سلطة الاحتلال هذا اليوم، بحق تلفزيون فلسطين، معربا عن تقديره لصمود المؤسسات ومنتسبي الصحافة والاعلام الفلسطينيين، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل لنضالاتهم وحقهم في التعبير عن الحقيقة وعن صوت شعبهم ومعاناته والدفاع عن قضية شعبهم.

ودعا جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية العربية والدولية الخاصة والرسمية، وجميع الصحافيين المؤمنين برسالة الصحافة الحرة، وجميع النقابات والمنظمات الإقليمية والدولية، لتوحيد صفها وصوتها في الدعم والتضامن مع إعلامي وصحافي فلسطين وفي مقدمتهم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية خاصة، في ظل ما تتعرضون له من استهداف مباشر ومركز في الأسابيع الأخيرة وما يعنونه من قمع وتنكيل علي أيدي سلطة الاحتلال، والدعوة إلى التحرك العاجل لتحميل سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذه الاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية اللازمة التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

معلومات إسرائيلية جديدة عن عملية الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي فشلت في خانيونس

قناة عبرية: تل ابيب بعثت رسالة لـ"حماس عبر الوسطاء بخصوص مسيرات الجمعة

نتنياهو: اتصالات مع حماس لهدنة طويلة الامد في قطاع غزة

لهذا السبب .. النرويج تهدد بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

مصدر : اجتماع ثلاثي لحماس والجهاد مع عباس كامل

مرفق الرابط.. داخلية غزة تعلن نتائج الفحص الطبي لمتسابقي وظيفة أفراد

فيديو : المطبّع المُتصهين سعود يستضيف إسرائيليين في منزله بالسعودية

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف سبب تجميد اسرائيل قرارها بمنع تحويل عملة الشيقل للعملات الصعبة

حماس تحذر قادة الاحتلال وتؤكد قرار كسر الحصار عن قطاع غزة لا رجعة عنه

37 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

تعقيبا على تلميحات بقرب التوصل لهدنة طويلة الامد.. جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

i

كوخافي : "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس