النتشة: الاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين يعبر عن خوف الاحتلال من صوت الحق والعدالة

القدس المحتلة / سما /

استنكر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة الاعتداء الهمجي الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين في المدينة المقدسة.

وأكد في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء المتعمد يرقى إلى مستوى جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وقال اللواء النتشة إن سلطات الاحتلال تترجم خشيتها وخوفها الشديدين من الحقيقة التي تظهرها هذه المكينة الاعلامية الوطنية بامتياز، والتي تظهر مدى وحشية وهمجية هذا الاحتلال الذي يجرم الكلمة ويكذب الصورة التي ترصدها كاميرا الطاقم الاعلامي المتقدم العامل وسط حقل من الالغام في مدينة باتت تخضع بكل ما فيها من حياة للحكم العسكري الجبري الذي حتما سيفجر الاوضاع بشكل لا يمكن احتواءه.

واضاف النتشة أن صوت فلسطين أعلى من قرارات الاحتلال واجراءاته واعتداءاته الاجرامية، وسيظل هذا الصوت صادحا حتى تحقيق الحرية والاستقلال الناجزين.

ووجه النتشة تحية اجلال واكبار إلى هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ولطاقمها المقدام المتسلح بالعدالة والمبادى الوطنية والمهنية العالية، كما حيا المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف الذي تمكن عبر طواقمه الاعلامية الراقية وعالية المهنية من فضح جرائم الاحتلال وايصال صوت ورسالة فلسطين المطالبة بالعدل والحرية والسلام الى كل أحرار العالم.