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3200 طالب وطالبة يتوجهون غدا لامتحان الثانوية العامة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
3200 طالب وطالبة يتوجهون غدا لامتحان الثانوية العامة


رام الله / سما /

يتوجه صباح غد السبت نحو 3200 طالب وطالبة من كافة محافظات الوطن وخارجه؛ لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر.  

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة أخرى للطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحالات الخاصة الذين لديهم الأعذار الكافية، كذلك الأسرى المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال؛ بغية استكمال الحصول على شهادة الثانوية العامة بما لا يزيد عن مبحثين.

يُشار إلى أن يومي الأحد والاثنين سيشهدان عقد الامتحانات العملية.

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