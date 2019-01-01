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صحيفة عبرية تكشف سبب تجميد اسرائيل قرارها بمنع تحويل عملة الشيقل للعملات الصعبة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف سبب تجميد اسرائيل قرارها بمنع تحويل عملة الشيقل للعملات الصعبة


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم، أن اتخذ قراراً لمعاقبة الحكومة الفلسطينية على قراراها برفض استيراد العجول من "إسرائيل"، لكن تم إعادة توقيفه خشية من أزمة سياسية بين الطرفين.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فإن منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن أصدر قرارا بمنع تحويل عملة الشيقل في المناطق الفلسطينية إلى العملات الأخرى عبر بنك "إسرائيل" ، كخطوة عقابية على قرار الحكومة الفلسطينية برفض استيرادها للعجول الاسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن القرار أدى إلى مشكلة كبيرة لدى البنوك الفلسطينية وعليه توجه مسئولو السلطة لحكومة الاحتلال وطلبوا وقف القرار، وذلك قبل تدخل وزير المالية موشي كحلون وتجميده.

ولفتت الصحيفة أن تدخل كحلون جاء بسبب الخشية من أزمة سياسية مع السلطة.

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