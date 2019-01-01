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بدران: إجراءات الاحتلال في محاربة المؤسسات بالقدس مرفوضة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: إجراءات الاحتلال في محاربة المؤسسات بالقدس مرفوضة


غزة / سما /

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إجراءات الاحتلال محاربة المؤسسات الفلسطينية في القدس، موضحاً أن هذه الحملة تأتي في محاولات فرض السيادة المزعومة على المدينة المقدسة وفق قانون دولة الاحتلال.

وقال بدران في تصريح صحفي مكتوب، :"إن إجراءات الاحتلال المتواصلة بعد القرار الأمريكي في مدينة القدس، والتي تحارب الوجود الرسمي الفلسطيني مثل وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الطبية وهيئة الاعلام الرسمي ومحاولة تصفيتها عبر الضغوط المالية ومنع المساعدات واغلاق مكاتبها، هي محاولة لتركيع تلك المؤسسات واخضاعها للمؤسسة الاحتلالية.

وأضاف، إننا اليوم أمام تحدي وجودي في مدينة القدس، يستهدف إنهاء وجود المؤسسات الفلسطينية الرسمية وما تقدمه من خدمات للمقدسيين، وإن مرحلة "أسرلة" المؤسسات الفلسطينية عبر اغلاقها أو محاربتها ماليا يتطلب موقف فلسطيني وعربي وإسلامي أكثر جدية.

وتابع، أن مساعي الاحتلال لشطب الهوية الفلسطينية الإسلامية لمدينة القدس ستبوء بالفشل، لأن أهلها سيظلون يرفعون هويتهم الفلسطينية عاليا، وهذا الكفاح المتواصل الذي يقوم به المقدسيون ضد الاحتلال وإجراءاته بدءا من رفض الهوية" الإسرائيلية" ومرورا بمواصلة الدفاع عن المقدسات يحتاج لدعم من جميع الأحرار في العالم.

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