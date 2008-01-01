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450 ألف مستوطن يسكنون في مستوطنات الضفة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
450 ألف مستوطن يسكنون في مستوطنات الضفة


سما / وكالات/

كشفت دراسة حديثة أعدها مجلس مستوطنات الضفة الغربية أن عدد المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنات الضفة بلغوا 450 ألف مستوطن موزعين على 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 4.3% خلال العشر سنوات الأخيرة على الرغم من التراجع في معدل النمو مقارنة بالسابق.

وأظهرت معطيات الدراسة أن تراجع نسبة النمر السنوي في صفوف المستوطنين خلال العشر سنوات الأخيرة ، حيث بلغت نسبة المواليد السنوية 15,043 مولوداً في كل سنة ، حيث أشارت المعطيات إلى أنه وعلى الرغم من تراجع النمو إلا أن النسبة تبقى الأعلى بين "الإسرائيليين".

ووفقاً للمعطيات فقد ارتفع عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية خلال العقد الأخير ( من العام 2008-2018 ) من 297,450 ألف بالعام 2008 ، الى 448,672 ألف مستوطن بنهاية العام الماضي 2018.

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