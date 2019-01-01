حماس تحذر قادة الاحتلال وتؤكد قرار كسر الحصار عن قطاع غزة لا رجعة عنه

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الجمعة، قرار كسر الحصار عن قطاع غزة لا رجعة عنه، محذرة قادة الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وشدد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، على أن مسيرات العودة مستمرة ولن يوقفها الاحتلال بجرائمه وارهابه، محذراً في الوقت ذاته قادة الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح رضوان، أن تسمية الجمعة 83 لمسيرات العودة بعنوان (المسيرة مستمرة)، تأتي للتأكيد على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

وأكد على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي فريضة شرعية وضرورة بشرية.

وعبر رضوان عن رفضه لأشكال التطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال كافة، داعياً أبناء أمتنا إلى فضح المطبعين والتبرؤ منهم.

وأكد أن قضية الاسرى ستبقى على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لها بال إلا بحريتهم.

من جانبه، قال حازم قاسم المتحدث باسم "حماس"، إن قرار كسر الحصار عن قطاع غزة لا رجعة عنه، مؤكدا استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح قاسم في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة، أن مسيرات العودة اليوم تأتي بعد عدوان غاشم، مضيفا أنه "رغم هذا العدوان إلا أن شعبنا يخرج اليوم بلا خوف".

ووجه قاسم التحية للجماهير التي خرجت اليوم لمسيرات العودة لمواصلة النضال، مؤكدا أننا سنواصل هذه المسيرات حتى تحقيق كافة اهدافها.

وأشار قاسم اللقاءات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي حماس والجهاد والإسلامي، مشددا على التنسيق المشترك بين الحركتين وباقي الفصائل.

وأكد قاسم أن "اللقاءات مع الإخوة في الجهاد الإسلامي في القاهرة كانت ناجحة مثمرة".

في سياق آخر، قال قاسم إن "الاحتلال يحاول تغيير الواقع في الخليل لتغيير طابع المدينة، ولكنه لن ينجح وسيفشل في كل محاولاته لتغيير الطابع في القدس والخليل أمام يقظة ونضال شعبنا".