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معلنة شعار الجمعة القادمة.. الهيئة الوطنية: المسيرات مستمرة ونحن من يقودها ويوجه دفتها

الجمعة 06 ديسمبر 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلنة شعار الجمعة القادمة.. الهيئة الوطنية: المسيرات مستمرة ونحن من يقودها ويوجه دفتها


غزة / سما /

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ختام الجمعة 83 للمسيرة (المسيرة مستمرة)، على استمرار وحدتنا في الميدان الشعبي والعسكري، وأن كل قوى الشر لن تفرقنا وأن ما نملكه من قوّة ردع للعدو أكبر مما يتخيله هذا العدو المغرور المأفون.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أن مسيرات العودة إحدى أشكال النضال الوطني، ونحن من يقودها، ونحن من يوجه دفتها يميناً وشمالاً، نقدم، ونؤخر، ولا يملك أحد أن يقرر لنا، ولا يملك أحد أن يراهن على تراجعنا، فإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع أكثر قوة وأثر في نضالنا، والأمر بأيدينا نحن أصحاب القوة والحق.

ووجهت الهيئة التحية إلى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تتزامن ذكرى انطلاقتهم مع ذكرى الانطلاقة، ونشدد على قوة الوحدة والشراكة في الميدان وفي الرؤية الوطنية وصولاً إلى التحرير والعودة.

وأكدت الهيئة على رفضها المطلق لوجود هذا الكيان السرطاني على أرضنا في القدس العاصمة وكل أرض فلسطين، داعياً جماهير شعبنا  للاحتشاد في  الجمعة القادمة، الرابعة والثمانين، تحت عنوان ( فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا).

ووجهت التحية إلى دماء شهداء الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها في بداية القرن العشرين، وحتى هذه اللحظـــــــات مروراً بشهداء الانطــــــلاقة المباركــــــة التي تحلّ ذكراها الثانية والثلاثين اليوم، ونقدم التحية للجرحى والأســـــرى الأبطال، ونَعِدهم بأن الفرج قريب تحدد ساعته الثورة المباركة والأبطــــــال الذين يملكون القرار.

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