القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول تحديثات أنظمة الإجراءات في المحاكم والنيابات

بيت لحم / سما /

اختتم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول تحديثات أنظمة الإجراءات في المحاكم والنيابات التي ينظمها إلكترونيا برنامج ميزان 2، إضافة إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل مع الجمهور، بالتعاون مع برنامج سواسية 2.

وتأتي الورشة التي استمرت على مدار يومين، لمتابعة توصيات خطة تطوير منطقة مدينة الخليل، وافتتحها الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، بحضور رئيس محكمة بداية بيت لحم، القاضي جمال شديد.

واستهدفت الورشة عددا من الموظفين العاملين في المحاكم النظامية والنيابة العامة.

وناقش المشاركون فيها احتياجات القضاء الفلسطيني لتحديث برنامج الميزان، وتوحيد المدخلات بين المحاكم والنيابات، واحتياجات العمل لتطوير السجلات وصلاحيات الاطلاع على ملفات الدعاوى، ومتابعة إدارة تكنولوجيا المعلومات التغذية الراجعة لبرنامج ميزان من العاملين في المحاكم.