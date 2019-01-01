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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

الجمعة 06 ديسمبر 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة التي خرجت للتنديد بقرارات الإدارة الأميركية، والتي كان آخرها إعلان وزير خارجيتها مايك بومبيو شرعنة المستوطنات.

وذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء كفر قدوم، الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين في كل مكان.

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