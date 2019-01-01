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السفير اللوح يدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين ويطالب بحماية الصحفيين

الجمعة 06 ديسمبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين ويطالب بحماية الصحفيين


القاهرة /سما/

 أدان سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة، خلال قيامهم بواجبهم المهني.

واعتبر اللوح في بيان له، أن هذه الخطوة خرق صارخ لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي، واستمرار للهجمة على الإعلام الفلسطيني بهدف طمس جرائم الاحتلال والقمع الممنهج على شعبنا.

وأشار إلى إن غياب المساءلة الدولية لقوة الاحتلال القائمة عنوة، سيشجعها على المزيد من الخروقات والانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب السفير اللوح المؤسسات الأممية والجهات الحقوقية ذات الصلة، ببذل كل جهد ممكن للعمل على توفير حماية حقيقية للصحفيين الفلسطينيين ووقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحقهم.

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