عشرات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء شمال طولكرم

طولكرم / سما /

أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة "واد سالم" من أحراش بلدة قفين شمال طولكرم.

وتأتي هذه الفعالية بدعوة من لجنة التضامن مع المزارعين وبلدية قفين، احتجاجا على قرارات الاحتلال بحق البلدة، وقيام أحد المستوطنين بنصب "بركسات" زراعية للماشية على أجزاء منها، ومدها بخطوط المياه والكهرباء، بعد طرد المواطنين منها.

وأفاد شهود عيان من البلدة، بأن مسيرة انطلقت عقب انتهاء الصلاة صوب الأراضي المهددة، وهاجم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال المواطنين المشاركين في المسيرة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين لتفرقتهم.

وكانت جرافات الاحتلال أغلقت الثلاثاء الماضي، الطريق الواصلة لأحراش بلدة قفين بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة.

وتتعرض قفين باستمرار لمحاولات الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضيها المحاذية لمستوطنتي "حرميش" من جهتها الشرقية، و"حريش"، المقام جزء منها على أطراف البلدة من جهتها الغربية، ضمن مخطط تحويلها لمستوطنة تضم 9 آلاف مستوطن.