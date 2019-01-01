الحكومة تدين اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين وتحذر من نوايا الاحتلال المبيتة ضد القدس

رام الله / سما /

أدانت الحكومة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة، بعد أسابيع على حظرها عمل التلفزيون المدينة المحتلة.

وحذرت الحكومة في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، من تبعات هذا الإجراء الخطير، ومن النوايا المبيتة التي تعد لها سلطات الاحتلال ضد القدس وأهلها ومقدساتها في العتمة وبعيدا عن الأضواء.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو التي اتخذت الشهر الماضي يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إلى التدخل الفوري للإفراج عن الطواقم المحتجزة، وإعادة فتح مكاتب التلفزيون، وإلغاء الحظر العمل على طواقمه.