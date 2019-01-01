"خسارة على الأموال"..بينيت للاتحاد الاوروبي: سنهدم أي بناء فلسطيني ممول منكم في المناطق C

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع القناة 7 العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي،نفتالي بينت أبلغ سفراء الدول الأوروبية، بينها المانيا وفرنسا، الذين التقوا معه هذا الأسبوع بان إسرائيل ستهدم المباني الفلسطينية غير القانونية في المناطق المصنفة سي، ومن مجملها تلك التي مولها الاتحاد الأوروبي.

وقال بينت لهم أنه إذا أرادت الدول الاوروبية ان تساعد الفلسطينيين فمن الأفضل ان تركز على النشاطات الإنسانية، بدلاً من البناء غير الشرعي، "، مضيفا: "خسارة على الأموال". وفق تعبيره.

وتعقيبا قالت الناطقة بلسان الاتحاد الاوروبي، إن الاجتماع كان مغلقا وعليه لا يمكنها التعليق على فحواه، كما رفض مكتب وزير الجيش التطرق الى مضامين اللقاء.