  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"خسارة على الأموال"..بينيت للاتحاد الاوروبي: سنهدم أي بناء فلسطيني ممول منكم في المناطق C

الجمعة 06 ديسمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خسارة على الأموال"..بينيت للاتحاد الاوروبي: سنهدم أي بناء فلسطيني ممول منكم في المناطق C


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع القناة 7 العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي،نفتالي بينت أبلغ سفراء الدول الأوروبية، بينها المانيا وفرنسا، الذين التقوا معه هذا الأسبوع بان إسرائيل ستهدم المباني الفلسطينية غير القانونية في المناطق المصنفة سي، ومن مجملها تلك التي مولها الاتحاد الأوروبي.

وقال بينت لهم أنه إذا أرادت الدول الاوروبية ان تساعد الفلسطينيين فمن الأفضل ان تركز على النشاطات الإنسانية، بدلاً من البناء غير الشرعي، "، مضيفا: "خسارة على الأموال". وفق تعبيره.

وتعقيبا قالت الناطقة بلسان الاتحاد الاوروبي، إن الاجتماع كان مغلقا وعليه لا يمكنها التعليق على فحواه، كما رفض مكتب وزير الجيش التطرق الى مضامين اللقاء.

الأكثر قراءة اليوم

معلومات إسرائيلية جديدة عن عملية الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي فشلت في خانيونس

قناة عبرية: تل ابيب بعثت رسالة لـ"حماس عبر الوسطاء بخصوص مسيرات الجمعة

نتنياهو: اتصالات مع حماس لهدنة طويلة الامد في قطاع غزة

انتقادات حادة وغضب من دول الجوار.. وثائق مسربة تكشف تفاصيل الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

مصدر : اجتماع ثلاثي لحماس والجهاد مع عباس كامل

مرفق الرابط.. داخلية غزة تعلن نتائج الفحص الطبي لمتسابقي وظيفة أفراد

فيديو : المطبّع المُتصهين سعود يستضيف إسرائيليين في منزله بالسعودية

الأخبار الرئيسية

اصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

تعقيبا على تلميحات بقرب التوصل لهدنة طويلة الامد.. جنرال إسرائيلي: تدمير قطاع غزة ليس حلاً

i

كوخافي : "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس

طاقم فلسطين

الاحتلال يفرج عن طاقم تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

لهذا السبب .. النرويج تهدد بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية