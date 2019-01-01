سرقة لوحات فلسطينية من قاعة "الجنايات الدولية".. الخارجية: إخفاء لصوت الضحايا

رام الله / سما /

قالت الخارجية الفلسطينية إنّ وفد فلسطين تفاجأ من اختفاء لوحات المعرض الفني لرسومات الكاريكاتير الذي استضافته فلسطين ومنظمة "الحق" بهدف نقل معاناة الشعب الفلسطيني وايصال أصوات الضحايا، بمناسبة الدورة 18 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تمّت إزالة اللوحات بشكل خبيث وإخفائها دون إذن مسبق أو تصريح من أحد من أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، من قاعات المنتدى العالمي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي.

وجاء في بيان الخارجية أن هذا العمل المشين محاولة يائسة لإسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين، والتي انعكست، وصدحت بقوة من خلال المشاركات في المؤتمر وأمام جميع الدول الأعضاء والمشاركين، ومن خلال هذا المعرض الذي يصور فيه الفنان الفلسطيني محمد السباعنة، تأثير السياسات والممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، وما يعانيه أبناء شعبنا، واطفاله ومعتقليه، وضحاياه، وانعكاس ذلك على كافة مجالات الحياة، والوضع في فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة فلسطين قد أبلغت رسميًا الجهات المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لمتابعه هذا الفعل الذي يرقى لانتهاك الحق في حرية التعبير، حيث أكدت المحكمة أنها تجري حاليًا تحقيقًا رسميًا في هذا الحادث الخطير والمشين.