المستشار القضائي الإسرائيلي يحدد موعد الانتخابات الثالثة!

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار القضائي الإسرائيلي في الكنيست، اليوم الجمعة، إنه في حال توجهت إسرائيل لانتخابات ثالثة، فإنها ستجري في الثالث من آذار/ مارس المقبل.



أقوال "يانون" جاءت خلال مؤتمر في مدينة حيفا، معرباً أن إسرائيل موجود فيها أزمة سياسية عميقة، وعلى ما يبدو أنه لم نشهد مثلها من قبل".



وأضاف "لا يمكننا أن نكون هادئين، وإذا تلقينا يوم الأربعاء عند الساعة 23:59 بشكل مفاجئ بيانا أنه توجد حكومة وحدة، فهذه الإمكانية أيضا تحتاج إلى تعديلات قانونية مثل إرساء التناوب على رئاسة الحكومة بقانون".