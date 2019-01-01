ازمة تشكيل الحكومة.. "نتنياهو" يقدم عرض الفرصة الأخيرة لتفادي انتخابات ثالثة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست العبرية" اليوم الجمعة، عن عرض الفرصة الأخيرة التي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية وتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة.



ووفقاً للصحيفة العبرية، أبدى "نتنياهو"، استعداده للبقاء في الحكم لمدة 6 أشهر فقط، في حال الاتفاق على حكومة وحدة تتفادى انتخابات ثالثة.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيغادر منصبه في مايو (أيار) المقبل في حال التوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة تمنع انتخابات ثالثة.



هذا العرض جاء قبل حلول يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الأخير الممنوح للكنيست لتكليف برلماني قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا من أصل 120.