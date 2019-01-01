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اصابة- بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة- بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمشاركة في فعالية الجمعة ال83 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "المسيرة مستمرة" شرقي قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن  جيش الاحتلال اطلق النار صوب عدد كبير من الشباب الفلسطيني بمخيم العودة شرق خان يونس ما ادى لاصابة احدهم بجراح.

في سياق متصل، قال 0404 العبري، ان 3 فلسطينيين قطعوا جزء من السياج الفاصل على حدود قطاع غزة وتسللوا نحو الداخل ثم عادوا إلى القطاع.

يشار الى أن  الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار،  اعلنت استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادمة بعد توقف لثلاثة أسابيع، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة).

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على الاحتلال، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.

وكانت الهيئة اعلنت توقف المسيرات لثلاث اسابيع في ظل ما اسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.

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