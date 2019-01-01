مسيرة شعبية في عمّان رفضًا لـ"صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان، ظهر اليوم الجمعة، رفضًا لـ "الخطة الأمريكية للسلام" والمعروفة باسم "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وجاءت المسيرة بدعوة من "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" الذي تقوده الحركة الإسلامية الأردنية، وسط مطالبات بإلغاء كافة المواثيق مع الاحتلال على رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تؤكد على حق الفلسطينيين بأراضيهم كاملة من البحر إلى النهر، وترفض كافة مشاريع استهداف ذلك الحق، منددين بمواقف بعض الدول العربية التي ترتمي بأحضان الاحتلال في تطبيع واضح وصريح يتجاهل حقوق من شردهم وقتلهم ذلك الاحتلال.

وقال رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة، إن "الأردن هو عمود فلسطين الفقري وهو رديفه الأول في مقاومة المحتل"، لافتًا إلى أن "هذا العدو الذي سموه الجيش الذي لا يقهر أكذوبة كبرى".

وأكد العكايلة وهو رئيس التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن في كلمته على موقف الشعب الأردني الداعم الصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الصهيوني، ورفض كافة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والأردن وفي مقدمتها صفقة القرن، ودعم المقاومة الفلسطينية بمختلف الوسائل المتاحة، مشيدًا بما حققته المقاومة في مواجهة سلطات الاحتلال.

وشدد العكايلة على ضرورة تمتين الصف الداخلي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن الإرادة الشعبية، وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تتهدد الأردن وفي مقدمتها صفقة القرن، ومعالجة الأزمات الداخلية في مختلف المجالات.

وطالب العكايلة القوى الفلسطينية بتحقيق المصالحة والتوحد على برنامج وطني عل أساس المقاومة والتحرير ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما طالب الدول الإسلامية الكبرى بعقد قمة طارئة واستخدام أوراق القوة لديها.

وأضاف "لا تحزنوا لهذه الصفقة (صفقة القرن) فقد جاءت معلنة انتهاء وادي عربة وأوسلو وتعلن انتهاء مدة الاستسلام، حد وصفه.