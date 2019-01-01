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كوخافي : "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس

الجمعة 06 ديسمبر 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي : "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس


القدس المحتلة / سما /

انتهى ظهر اليوم الجمعة اجتماع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة مع رئيس الأركان كوخافي وقائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة.

وأُعجب رؤساء المجالس بتصريحات رئيس الأركان بأن "إسرائيل" في اتجاه إيجابي بشأن مسألة التسوية مع حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " التقى رئيس الأركان اليوم برؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، قام رئيس الأركان بإطلاع رؤساء المجالس على النقاط الرئيسية للوضع، وقال الجنرال كوخافي: كان نشاط الجيش الإسرائيلي في عملية "الحزام الأسود" ناجحًا بفضل صمود سكان الغلاف وقيادتكم، وهذا يعطي فرصة لواقع آخر في المنطقة.

من جانبه قال نائب قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة الجنرال يسرائيل شطريت ان تدمير قطاع غزة ليس الحل داعيا الى تحسين الوضع الاقتصادي بغزة .

واوضح انه إذا دخلنا في عملية التحسين الاقتصادي، أعتقد أننا سنرى شيئًا آخر هنا .

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