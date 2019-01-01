لهذا السبب .. النرويج تهدد بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

رام الله / سما /

طالب البرلمان النرويجي، الخميس، بوقف تحويل الأموال إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بزعم أنها تحتوي على مضامين تحريضية على العنف والكراهية.

وبحسب موقع قناة (مكان) العبرية، فإن النرويج ستوقف تحويل الأموال عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إذا لم يتم شطب المواد التحريضية من الكتب الدراسية الجديدة، على حد زعمه.

وزعم الموقع، أن الكتب تحتوي على مضامين عنيفة حتى في الكتب المخصصة بمادتي الرياضيات والعلوم.

وادعى البرلمان النرويجي في اوسلو في بيان له الخميس، أن برنامج التعليم الفلسطيني، مدمر لعملية السلام، موعزا في الوقت ذاته للحكومة النرويجية بتجميد اموال المساعدة او بتقليصها إذا لم تتم ازالة المواد في الكتب الجديدة التي تم اصدارها في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أن النرويج قد تعهدت بالتبرع بمبلغ 220 مليون كرونا نرويجية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى العام 2022، ستخصص حصة الاسد منها لإصدار كتب تعليمية جديدة.

وزعم موقع (مكان)، أنه لأول مرة، تم شطب الاتفاقات ومحادثات السلام مع إسرائيل، منذ اتفاقية أوسلو، وأدخلت فيها مضامين تمجد الجهاد.