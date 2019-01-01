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الاحتلال يسلم الاردن جثمان الشهيد الاسير سامي أبو دياك

الجمعة 06 ديسمبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم الاردن جثمان الشهيد الاسير سامي أبو دياك


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن السفير ضيف الله الفايز ان جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك وصل مساء الخميس عبر جسر الملك حسين لدفنه في المملكة الأردنية بناء على طلب ذويه.
وأوضح الفايز أن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع السلطات الإسرائيلية.
واستشهد الاسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال صباح الثلاثاء 26 /11 /2019.
ومنذ عام 2015 تعرض أبو دياك لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه، وأُصيب جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى- بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى بعد (17) عامًا من الاعتقال.

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