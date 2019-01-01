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مصدر : اجتماع ثلاثي لحماس والجهاد مع عباس كامل

الجمعة 06 ديسمبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر : اجتماع ثلاثي لحماس والجهاد مع عباس كامل


غزة / سما /

كشف مصدر فلسطيني، عن إجراء ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي يضم قادة كل من حركة "حماس" والجهاد الإسلامي ورئيس جهاز المخابرات المصرية.


وأكد مصدر خاص مطلع على تفاصيل مباحثات القاهرة لـ"عربي21"، أن "يوم السبت القادم، سيعقد لقاء ثلاثيا سيضم كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية".

ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الاثنين الماضي، وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ووصل وفد قيادي آخر من حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين.

وعقدت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الثلاثاء، اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الحركتين.

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