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فيديو : المطبّع المُتصهين سعود يستضيف إسرائيليين في منزله بالسعودية

الجمعة 06 ديسمبر 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : المطبّع المُتصهين سعود يستضيف إسرائيليين في منزله بالسعودية


القدس المحتلة / سما /

تسبب المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرًا محمد سعود، في موجة غضب واسعة مجددًا باستضافته إسرائيليين في منزله بالسعودية والتباهي بذلك في فيديو علني رفعه على صفحته في موقع تويتر.

ويظهر المقطع الذي نشره المطبّع السعوديّ "محمد سعود" على حسابه بتويتر، إسرائيليين قال إنهما صديقاه وأخذ بالترحيب بهما بحرارة أثناء التقاط الفيديو، وقال "آمل أن أرى المزيد من الأصدقاء اليهود بزيارتنا إلى السعودية، قلبي ومنزلي مفتوح أهلًا وسهلًا بكم".

ويذكر أن هذا المدوّن المطبع السعودي المدعو محمد سعود، زار فلسطين المحتلة في شهر آب/ أغسطس الماضي، بقصد تعزيز علاقته الحميمة مع الإسرائيليين، ثمّ لقي من أطفال القدس، استقبال لم يتوقعه، بالضّرب والإهانة تعبيرًا عن غضبهم تجاه زيارته التطبيعيّة مع الاحتلال الإسرائيليّ.

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